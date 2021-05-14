Окупанти почали опечатувати "безхазяйні" квартири на Донбасі

На окупованих землях Донецької області проросійські адміністрації почали опечатувати нерухомість, яку вважають начебто "безхазяйною". Арештовують квартири, господарі яких виїхали та не платять за комунальні послуги.

Так звані ЗМІ окупантів пишуть, що співробітники "виконавчої служби ДНР" почали арештовувати квартири жителів окупованої Донеччини. У соцмережах з'являються фото таких квартир.

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Окупанти опечатують "безхазяйні" квартири

На дверях представники так званої окупаційної адміністрації залишають повідомлення з написом – "опечатано виконавчою службою". Крім того, там вказують номер телефону місцевого мобільного оператора.

Журналісти ЗМІ на підконтрольній Україні території зателефонували за вказаним номером. Відповіла людина, яка підтвердила, що справді займається питаннями опечатаних квартир.