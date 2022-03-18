Окупанти почали осідати на трьох напрямках, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти почали формувати фортифікаційні споруди на трьох напрямках: Волинському, Поліському та Сіверському.
Російським окупаційним військам так і не вдається досягнути стратегічних завдань щодо розгрому ЗСУ, захоплення лівобережної України та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українські військові дають гідну відсіч ворогу.
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Рашисти перестали робити активні дії на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках. Натомість вони почали будувати фортифікаційні споруди.
На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності окупаційних військ не зафіксовано. Противник зосередився на фортифікаційному обладнанні зайнятих рубежів,
– йдеться в дописі Генштабу.
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