Окупанти почали перекидати на Запоріжжя кадировців: ЗСУ дадуть їм "прикурити"

Українські військові помалу відтісняють ворога із Запорізької області. Окупанти хочуть посилити свої позиції кадировцями.

Про це для 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що українські захисники готові давати відсіч.

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"Є інформація, що є рух військ росіян з Маріуполя у бік Запоріжжя. Ми знаємо, що рашисти перекидають підрозділи з Донецького напрямку на Херсонщину. Бояться не втримати ситуацію", – зазначив журналіст.

Можливе загострення

За словами кореспондента, окупанти перекидають війська не тільки з Донеччини, а й з Криму. Можливо, їх залучать у битву за Херсонщину, яка наближається.

"Проте не виключено, що ця маса військ може спробувати йти на Кривий Ріг та Запоріжжя. Така небезпека є. Наші армійці вже вживають заходів. Найближчі дні навряд щось відбудеться, але після 5 чи 6 серпня можливе загострення", – зазначив кореспондент.

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Захисники чекають на тікток-війська

Журналіст розповів, що військовий експерт Костянтин Машовець повідомляє про перекидання на Запоріжжя кадировців. Вони дислокуються поблизу Василівки. Мовиться про 358 батальйон оперпризначення та з 96 полк росгвардії.

За словами кореспондента, ці підрозділи мають дуже сумнівний бойовий досвід. Проте відзначились у створенні роликів для тікток в пограбуванні місцевого населення.

Тобто наші хлопці дуже вмотивовані на цих припудрених "героїв Кавказу". Сприйняли з належним ефектом появу підрозділів тут на фронті. Думаю, що дуже скоро їм дадуть "прикурити". Якщо ті, звичайно, їдуть воювати, а не лише створювати відео,

– додав кореспондент.

Зрадники Кавказу

Засновник і командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі назвав кадировців людьми, які зрадили свою країну. Вони піаряться коштом смертей інших військових з росармії.

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