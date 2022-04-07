Окупанти вкрали катер Держекоінспекції і "денацифікували" усі інструменти й акумулятори

Російські загарбники продовжують займатися крадіжками. Так, у Херсоні окупанти поцупили у Державної екологічної інспекції катер.

Про це інспекція розповіла на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. І, як виявилося, катерами все не обмежилося.

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Окупанти "демілітаризували" катер екологів

Протягом останнього місяця ми вже звикли чути про випадки мародерства та розкрадання майна українців. "Друга армія" світу ніяк не може вгамувати свої амбіції щодо наживи,

– йдеться в повідомленні.

Тож тепер окупанти вирішили "денаціоналізувати" та "демілітаризувати" катер ДЕІ у Херсонській області. Він був пришвартований на 15-му причалі. В інспекції зазначають, що крім нього поцупили ще кілька водних транспортних засобів, які належали різним державним органам.

На цьому, виявилося, грабунки не завершилися. Загарбники ще й вичистили службове приміщення причалу. З нього вони винесли акумулятори та різні інструменти.

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