Окупанти поповнюють запаси зброї та готують наступ на Слобожанському напрямку
3 червня 2022 , 08:49Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку росіяни готуються до наступу. Вони поповнюють свої запаси зброї та техніки.
Додаткову техніку окупанти перевозять з території Росії. Про це повідомляють у Генеральному штабі зранку 3 червня.
Зверніть увагу В центрі Сєвєродонецька тривають бої, – Генштаб
Росіяни готують наступ на Слобожанському напрямку
На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території російської федерації,
– мовиться в повідомленні.
З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Оперативна інформація від Генштабу: основне
- На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська посилюють охорону на кордоні з Україною. Відбувається ротація підрозділів спецпризначення, збори спеціалістів зв'язку та інженерно-технічного складу. Існує загроза ракетних ударів з території Білорусі.
- На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об'єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового, Бачівська, Ходиного та Славгорода, що на Сумщині.
- На Харківському напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру біля Башкирівки, Моспиного, Руської Лозової, Печенігів та Михайлівки; завдав авіаудару біля Нового.
- На Слов'янському напрямку російські окупанти гатили по цивільній інфраструктурі поблизу Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни, Довгенького. Штурмував Богородичне та Долину, але успіху не мав.
- На Донецькому напрямку російські окупанти обстрілюють з артилерії Ярову, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Вороги атакували Студенку. Бої досі тривають.
- На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники обстрілюють Борівське, Устинівка і Лисичанськ. У центрі Сєвєродонецька тривають бої.
- На Бахмутському напрямку гатили по Покровському, Нью-Йорку, Золотому, Комишувасі, Миколаївці, Берестовому, Білогорівці та Врубівці.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не було. Російські окупанти гатили по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кам'янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива.
- На Південнобузькому напрямку росіяни обстрілювали Кавказ, Лепетиху, Дмитрівку, Осокорівку, Благодійне, Степову Долину.
- Біля Попасної підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 російської армії втратили щонайменше 50% особового складу, зброї та техніки.
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