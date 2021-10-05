Окупанти поранили на Донбасі українського військового

5 жовтня 2021 , 17:41
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Джерело:

фейсбук ООС

Російські найманці від початку доби 5 жовтня вже тричі порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих атак один з українських військових отримав осколкове поранення.

Бойовики традиційно обстрілюють українські позиції, ігноруючи домовленості про дотримання режиму тиші.

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На Донбасі поранили воїна

Протягом 5 жовтня війська окупанта 3 рази порушували перемир'я:

  • біля Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли позиції Збройних сил з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • поблизу Новотошківського – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;
  • неподалік Красногорівки – з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав вогнепальне осколкове поранення. Йому надали невідкладну домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна – задовільний.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Важливо! Уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що за роки війни на Донбасі загинули майже 14 тисяч громадян України, серед них 4 тисячі цивільних, зокрема 152 дитини. Крім того, ще 34 тисячі осіб отримали поранення.

 

Ситуація на Донбасі: останні новини

Автор: Наталія Пристанська