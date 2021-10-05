Окупанти поранили на Донбасі українського військового
5 жовтня 2021 , 17:41Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ООС
Російські найманці від початку доби 5 жовтня вже тричі порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих атак один з українських військових отримав осколкове поранення.
Бойовики традиційно обстрілюють українські позиції, ігноруючи домовленості про дотримання режиму тиші.
Читайте також Російські окупанти готуються до активізації обстрілів на Донбасі, – розвідка
На Донбасі поранили воїна
Протягом 5 жовтня війська окупанта 3 рази порушували перемир'я:
- біля Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли позиції Збройних сил з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;
- неподалік Красногорівки – з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав вогнепальне осколкове поранення. Йому надали невідкладну домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна – задовільний.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.Важливо! Уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що за роки війни на Донбасі загинули майже 14 тисяч громадян України, серед них 4 тисячі цивільних, зокрема 152 дитини. Крім того, ще 34 тисячі осіб отримали поранення.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Не минає й дня, щоб російські найманці не відкривали вогонь на Донбасі. 1 жовтня бойовики поранили 2 українських військових, а 2 жовтня – ще одного.
- За інформацією українських розвідників, Росія планує впродовж 3 наступних років виділити 900 мільярдів рублів для окупованої частини українського Донбасу – майже 330 мільярдів гривень.
- Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що кількість цивільних жертв через обстріли на Сході України є найбільшою після припинення вогню в липні 2020 року.