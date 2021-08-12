Окупанти поранили нашого захисника біля Новомихайлівки: в якому він стані
Джерело:ООС
Проросійські бойовики продовжують цинічно порушувати режим припинення вогню, обстрілюючи наші позиції. 12 серпня внаслідок підступних дій окупантів поранення отримав український боєць.
Від початку поточної доби окупанти двічі стріляли у бік наших захисників. Неспокійно було біля Пісків та Новомихайлівки.
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В якому стані поранений
Саме під час обстрілів Новомихайлівки й отримав вогнепальне поранення український військовий. Воїна оперативно доправили у лікувальний заклад. За даними штабу ООС, стан здоров'я нашого захисника середньої тяжкості.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Як минула доба на Донбасі
- 11 серпня війська окупанта 8 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики гатили з артилерійських систем великого калібру.
- У Новомихайлівці бойовики пошкодили важливі інфраструктурні об'єкти, а в Новоселівці російські найманці вбили місцевого жителя та знищили приватні будинки. Крім того, ворог відкривав вогонь у сторону Луганського, Миронівського, Пісків.
- У результаті ворожих обстрілів 1 військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває у лікарні, стан його здоров'я – задовільний.