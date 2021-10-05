Окупанти поранили ще одного нашого захисника: в якому він стані

Проросійські бойовики продовжують нехтувати перемир'ям, зриваючи режим припинення вогню. Ввечері 5 жовтня окупанти поранили ще одного нашого військового.

Ворог здійснив обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Важливо Російські окупанти готуються до активізації обстрілів на Донбасі, – розвідка

В якому стані наш військовий

Після обстрілу окупантів наш захисник отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Наразі стан його здоров'я – середньої тяжкості.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Росії,

– пише Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зауважимо, що від початку поточної доби, 5 жовтня, окупанти обстріляли позиції українських військових щонайменше 3 рази. У результаті ворожих атак один з українських військових отримав осколкове поранення.

Як минула доба на Донбасі

Протягом 4 жовтня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню. Окупанти гатили біля Лебединського, Новотошківського.

Обстрілювали з ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українській військові відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. На щастя, втрат серед військовослужбовців ООС немає.

Окрім того, на Луганщині бойовики застосували ворожий безпілотник, ймовірно Орлан-10, який перетнув лінію розмежування.