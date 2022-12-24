Окупанти посеред дня обстріляли центр Херсона: 5 загиблих – моторошні кадри
24 грудня 2022, 11:37Читать новость на русском
Джерело:Кирило Тимошенко
Російські загарбники удень 24 грудня обстріляли Херсон. Ворог вдарив по центру міста.
Унаслідок обстрілу, на жаль, є загиблі. У центрі Херсона є руйнування.
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Наслідки ворожого обстрілу
Херсон щодня страждає від російських обстрілів. Уранці 24 грудня вибухи в місті пролунали близько 10:45.
Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що унаслідок російської терористичної атаки є загиблі. Згодом посадовець уточнив, що 5 людей загинули, а ще 20 зазнали поранень.
Також будівлі в центрі міста зазнали руйнувань – у багатьох будинках вибиті вікна. На місці атаки працюють усі відповідні служби, наслідки атаки встановлюють.