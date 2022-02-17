Окупанти поширюють фейки, буцімто дитсадок у Станиці Луганській обстріляли ЗСУ

Російські найманці 17 грудня обстріляли Станицю Луганську, а снаряди потрапили у дитячий садок. Окупанти вже у традиційній для себе манері почали поширювати фейки про те, що винуватцями цього є Збройні сили України.

Це не вперше російські найманці обстрілюють житлові райони, а звинуватити намагаються українських військових. Фейкову інформацію про обстріли 17 лютого поширили у телеграм-каналах окупантів, інформує 24 канал.

Важливо Обстріл дитсадка в Станиці Луганській: у мережі з'явилось моторошне відео наслідків

За даними SPRAVDI, найбільший абсурд полягає в тому, що садок розташований на території, яка підконтрольна урядом України. До речі, окупанти вже почали видаляти фейки, ймовірно, очікуючи на нові рекомендації своїх ватажків.

Реакція ЗСУ на цинічну брехню бойовиків

У Збройних силах України відреагували на черговий фейк російських найманців. Військові зазначили, що зараз спостерігають суттєве збільшення фейкової інформації з Росії та окупованих територій щодо нібито "обстрілів" ЗСУ.

Ця інформація не відповідає дійсності! Підрозділи Об'єднаних сил виконують взяті на себе зобов'язання щодо дотримання мінських домовленостей та перебувають в готовності до своєчасного й адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога,

– наголосили у ЗСУ.

Що відомо про обстріл Станиці Луганської

Зранку 17 лютого бойовики обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Снаряди потрапили у дитячий садок й вибили стіну. На щастя, ніхто з малюків не постраждав, бо усі вони перебували в іншій кімнаті. Однак серед потерпілих є троє дорослих – охоронець, прачка та помічниця виховательки. Їх госпіталізували у лікарню.

Крім того, під обстріл потрапила й станція Кіндрашівська-Нова на Луганщині.