Окупанти пошкодили 40 об'єктів цивільної інфраструктури за останню добу
Джерело:МВС України
Протягом останньої доби щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури були пошкоджені. Зробили це російські військові.
У пресслужбі МВС України спростували цинічну заяву Володимира Путіна про те, що росіяни нібито не воюють проти цивільних.
Важливо У російських військових взагалі немає мотивації воювати з українцями
Водночас у МВС повідомили, що минула ніч у Києві була достатньо напруженою. Чимало диверсантів вдалося знешкодити.
Але вони, на жаль, як таргани вилізають зі всіх щілин і ми змушені постійно проводити боротьбу проти цих ДРГ,
– повідомили у МВС.
Обстріл у Києві
Протягом 24 – 26 лютого у Києві лунали сирени, які закликали сховатися в укриття. На жаль, сирени вили не безпідставно. Російські війська продовжують гатити не лише по військових об'єктах, але і по цивільній інфраструктурі.
Зранку 26 лютого російські війська обстріляли житловий квартал Києва. Окупанти поцілили у будинок у районі Жулян. Як раніше розповіла очевидиця подій, було 2 влучання у будинок, під час яких постраждали від чотирьох до п'яти поверхів. Попередньо жертв та постраждалих немає.
Обстріл Жулян: дивіться відео