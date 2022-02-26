Окупанти пошкодили 40 об'єктів цивільної інфраструктури за останню добу

Протягом останньої доби щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури були пошкоджені. Зробили це російські військові.

У пресслужбі МВС України спростували цинічну заяву Володимира Путіна про те, що росіяни нібито не воюють проти цивільних.

Важливо У російських військових взагалі немає мотивації воювати з українцями

Водночас у МВС повідомили, що минула ніч у Києві була достатньо напруженою. Чимало диверсантів вдалося знешкодити.

Але вони, на жаль, як таргани вилізають зі всіх щілин і ми змушені постійно проводити боротьбу проти цих ДРГ,

– повідомили у МВС.

Обстріл у Києві

Протягом 24 – 26 лютого у Києві лунали сирени, які закликали сховатися в укриття. На жаль, сирени вили не безпідставно. Російські війська продовжують гатити не лише по військових об'єктах, але і по цивільній інфраструктурі.

Зранку 26 лютого російські війська обстріляли житловий квартал Києва. Окупанти поцілили у будинок у районі Жулян. Як раніше розповіла очевидиця подій, було 2 влучання у будинок, під час яких постраждали від чотирьох до п'яти поверхів. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Обстріл Жулян: дивіться відео