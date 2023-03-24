Авдіївка нині стала більш гарячою точкою, ніж Бахмут, – офіцер ЗСУ

Вже протягом 9 років війни Авдіївка Донецької області стоїть кісткою в горлі окупантів. Нещодавно вони знову активізували наступальні дії в районі міста.

Утім, всі спроби російських загарбників оточити місто є марними. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць 1 бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець.

Важливо Росіяни скоро не зможуть наступати під Авдіївкою, у наступ підемо ми, – ЗСУ

Окупанти посилили тиск на Авдіївку

Зараз Авдіївка стала більш гарячою точкою на мапі, ніж Бахмут,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Росіяни перекинули частину підрозділів на Авдіївський напрямок, щоб взяти місто у кільце. В Авдіївці досі залишається до 2 тисяч осіб цивільного населення. Збройні Сили України намагаються евакуювати українців з міста. Однак окупанти розстрілюють евакуаційні колони з танків та артилерії.

Попри всі старання ворога, йому не вдається оточити Авдіївку. У цьому районі росіяни дуже активно застосовують авіацію та здійснюють ракетні удари по цивільних об'єктах та житлових масивах.

Березовець про ситуацію в Авдіївці: дивіться відео

"Людям дуже важко. Залишатися в місті – небезпечно, але спроба виїхати не є менш небезпечною. Росіяни не зупиняються перед вбивством дітей, жінок і літніх українців", – підкреслив офіцер ЗСУ.

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Ворог шукає слабке місце в обороні ЗСУ

Військовий експерт та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зауважив, що в районі Авдіївки загарбники намагаються промацати слабке місце в нашій обороні, щоб спрямувати туди свої сили.

Російські військові намагалися реалізувати такий план і під Бахмутом, але поки їм не вдалося оточити місто. Наразі інтенсивність боїв під Бахмутом знизилася, тому росіяни вирішили наявні сили застосувати, щоб оточити Авдіївку.

"Поки їм це не вдалося, але там дійсно йдуть запеклі бої. Безперечно ЗСУ важко втримати велику кількість окупантів, які не шкодують людей", – зауважив майор ЗСУ.