Окупанти посилюються та перегруповуються на основних напрямках: що відбувається на фронті

Триває 110 доба героїчної боротьби України проти російських окупантів. Ворог посилюється та перегруповується на основних напрямках свого наступу.

Найгарячіше нині й далі на Сході нашої держави. У Генеральному штабі Збройних Сил України опублікували актуальне зведення щодо загальної ситуації на фронті станом на 18:00 13 червня.

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Що відбувається на Донбасі

За даними Генштабу, на Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював штурмові дії, намагаючись встановити повний контроль над однойменним містом. Відбувся наступ окупантів на позиції наших військ у районі населеного пункту Метьолкіне, однак без успіху.

На Донецькому напрямку російські загарбники перегруповують свої підрозділи та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи українських військ у районі Лисичанська, Привілля, Сєвєродонецька та Борівського.

На Слов'янському напрямку противник здійснив спробу штурму у Богородичному, втім також успіху не мав – окупанти були змушені відійти й наразі закріплюються у північно-західній частині населеного пункту.

На Бахмутському напрямку росіяни й далі гатили по позиціях наших військ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. За підтримки цих обстрілів, вели безуспішні бойові дії на таких напрямках:

Тошківка – Устинівка;

Оріхове – Золоте;

Комишуваха – Врубівка;

Василівка – Білогорівка;

Ниркове – Миколаївка;

Доломітне – Новолуганське.

На Авдіївському, Курахівському та Лиманському напрямках активних бойових дій з боку ворога не зафіксовано.

Ситуація на решті напрямків

На Сіверському напрямку російські окупанти обстріляли з мінометів та гранатометів райони населених пунктів Запсілля, що на Сумщині, а також Гірськ і Грем'яч на Чернігівщині. Триває інженерне обладнання ворожих оборонних позицій у прикордонних районах.

На Слобожанському напрямку загарбники систематично обстрілюють позиції українських підрозділів Сил оборони, удосконалюють інженерне обладнання власних фортифікаційних споруд та здійснюють розвідку повітрям.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджені на спробах зруйнувати логістичні маршрути постачання українських військ, що діють на Слов'янському напрямку.

На Запорізькому на Новопавлівському напрямках активних бойових дій з боку загарбників не було. Тривали ворожі обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії з метою сковування та недопущення перекидання українських військ на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує вести оборону. Основні зусилля спрямовує на ведення розвідки, контрбатарейну боротьбу, нарощування бойових можливостей своїх резервних формувань та систем ППО, інженерне обладнання своїх рубежів та позицій.