Окупанти скаржаться Путіну на загороджувальні загони – їх вдалося ідентифікувати

Російській окупанти записали відеозвернення до бункерного диктатора. У ньому загарбники поскаржилися не лише на значні втрати, але й на дії своїх же побратимів, які вбивають тих, хто відмовляється виконувати злочинні накази.

Про це заявили солдати із загону "Шторм", яких кинуло на передову під Водяне Донецької області власне "злочинне" командування. У ролику російські мобілізовані солдати благають Путіна про допомогу.

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Аналітики InformNapalm заявили, що це відео – стало додатковим доказом, навколо якого мобілізовані будують своє відеозвернення про злочинні накази російських кураторів, намагаючись через розголос у медіа отримати певний резонанс у суспільстві та врятувати свої життя.

Згодом російська пропаганда заявила, що оприлюднене відео – це постановка, зроблена українцями. Однак це, очевидно, брехня. Журналісти змогли ідентифікувати більшість окупантів, які записували відеозвернення.

Хто з окупантів засвітився на відео

Раков Николай Викторович, 28.07.1975 (майор ВС Росії) з Калінінграда;

Молданов Сергей Сергеевич, 25.07.1983 з Архангельска;

Сиходжоков Роман Русланович, 05.11.1994 з Ростовської області, міста Батайск.

Більше особистих даних окупантів ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням.

Журналісти ідентифікували окупантів з відео / Фото із соцмереж

Що загарбники сказали у відео

Окупанти поскаржилися, що досить важко було вести наступ на ділянці біля Водяного, оскільки у противника були абсолютно пристріляні всі точки.

У результаті, наше керівництво ухвалило рішення гнати нас на міномети, кулемети, танки. Ми сиділи під відкритим вогнем мінометів,

– заявили окупанти.

Вони зазначили, що від початку штатна кількість загону складала 161 особу, тепер, від нього залишилися лише "залишки". Зокрема, командир їхньої роти загинув.

Окупанти звернулися до Путіна: дивіться відео

Додамо, що ворог на фронті зазнає колосальних втрат. Від початку повномасштабної війни Сили оборони вже ліквідували 169 890 тисяч російських окупантів. Окрім того, наші захисники знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Упродовж минулої доби українські воїни "задвохсотили" ще 720 загарбників.

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

особового складу – 169 890 (+720) осіб ліквідовано;

танків – 2 580 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин – 6 932 (+11) одиниць;

артилерійських систем – 2 623 (+7) одиниць;

РСЗВ – 520 (+9) одиниць;

засобів ППО – 276 (+0) одиниць;

літаків – 305 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 297 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 214 (+6) одиниць;

крилатих ракет – 911 (+0) одиниць;

кораблів/катерів – 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 483 (+19) одиниць;

спеціальної техніки – 279 (+2) одиниці.

На тлі цього українські розвідники кажуть, що окупанти планують провести нову хвилю мобілізації: Кремль хоче набрати ще 400 тисяч контрактників. Проте в Росії все ще ніяк не можуть розв'язати проблему нестачі обладнання та офіцерів.