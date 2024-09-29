Окупанти зруйнували багатоквартирний будинок в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди

Російські окупанти запустили по Запоріжжі щонайменше 16 керованих авіаційних бомб. Вороги частково зруйнували багатоповерховий будинок.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров орієнтовно о 6:57 розповів, що вже є поранені. Повітряна тривога в регіоні триває з 5:17 29 вересня, людей закликають перебувати в укриттях.

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Що відомо про наслідки атаки по Запоріжжю

Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок,

– заявив глава ОВА.

Іван Федоров зазначив, що станом на 6:57 29 вересня, п'ятеро поранених. Всі деталі уточнюють.

"Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях", – закликав Іван Федоров.

Глава Запорізької ОВА розповів, що росіяни нанесли понад 10 ударів по Запоріжжю.

Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди,

– зазначив посадовець.

Наслідки атаки ворога по Запоріжжю / фото Запорізької ОВА

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що через масовану атаку та пошкодження змінили рух поїздів на станціях Запоріжжя.

Ворог атакував "Шахедами" Південь України

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російські дрони вночі проти 29 вересня атакували Миколаївщину. Наші військові збили чотири БпЛА типу Shahed 131/136.

Внаслідок нічної ворожої атаки ударними дронами типу Shahed-131/136 в Шевченківській громаді пошкоджено заклад освіти. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Більш детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає,

– заявив очільник ОВА.

Віталій Кім заявив, що об 11:02 та 12:55 28 вересня Росія атакувала Куцурубську громаду дронами типу FPV.

На жаль, внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджений житловий будинок.

Поранень зазнали двоє мешканців будинку – подружжя пенсіонерів. Вони перебувають у лікарні в Миколаєві в стабільному стані. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.