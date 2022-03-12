Окупанти повинні бачити, що вони чужі, – Зеленський про масштабні мітинги в Мелітополі
Володимир Зеленський відреагував на масштабні мітинги в Мелітополі проти окупантів. Він подякував кожному жителю міста за такий спротив.
На площу вийшли понад 2 тисячі людей. Зеленський запитав кремлівську верхівку, якщо стільки людей протестують у Мелітополі проти окупації, то скільки росіян має вийти проти війни.
До теми У Мелітополі понад 2 тисячі містян вийшли на мітинг проти окупантів, які вкрали мера
Мера Мелітополя треба негайно звільнити з полону
Президент нагадав, що 11 березня окупанти захопили в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Громада вимагає його негайного звільнення.
Окупанти повинні бачити, що вони чужі на нашій землі і ніколи не будуть прийняті,
– наголосив Зеленський.
Він додав, що про викрадення мера говорив з міжнародними партнерами. Україна звертається до лідерів всіх країн, які говорять з Москвою. Зокрема, з Францією, Німеччиною.
"Вимога проста – негайно звільнити його з полону", – підсумував Зеленський.
Світові лідери повинні показати, як вони можуть вплинути на ситуацію.
Дивіться відеозвернення Зеленського: