Окупанти повсюди розкидають у Харкові міни відкладеної дії: за день знайшли понад 80

Російські окупанти продовжують чинити воєнні злочини проти мирного населення. Зокрема, у різних районах Харкова вороги розкидають міни відкладеної дії.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що такі міни знаходили на дахах, горищах та дитячих майданчиках. Місцевих жителів просять бути уважними та обережними.

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За день знищили понад 80 ворожих мін

Синєгубов зазначив, що у Харкові зафіксували використання ворогом мін відкладеної дії. Такі пристрої не спрацьовують одразу, а лише тоді, коли їх хтось зачепить. Саме тому вони є небезпечнішими.

Знаходили їх в різних районах міста Харків – Індустріальному, Київському, Немишлянському та інших. Окупанти такі міни розкидали близько 01:30 години ночі з артилерії,

– додав голова ОВА.

Рятувальники ліквідовували їх весь день. Їм вдалося знищити понад 80 ворожих мін.

"Ми продовжуємо знаходити їх на дахах, на горищах і навіть на дитячих майданчиках", – зазначив Синєгубов.

Містян закликали бути вкрай обережними та не підходити до підозрілих об'єктів. При виявленні схожих предметів необхідно негайно телефонувати рятувальникам за номером 101.

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