Окупанти примусово вивезли до Росії близько 40 тисяч українців: що робити цим людям

Окупанти депортували до Росії близько 40 тисяч українців. Зокрема, тисячі дітей. Влада дала важливі поради, що робити цим людям.

Людям слід намагатись вийти на зв'язок та передати свої контактні дані. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

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Влада подаватиме запити через ООН

Це потрібно, аби українська влада розуміла, де вони зараз перебувають. Тоді зможуть подати запити через ООН та інші міжнародні структури, щоб повернути людей.

Якщо росіяни примусово забиратимуть паспорти, намагатись всіляко зробити так, аби паспорт залишився в людини. Принаймні, аби потім його змогли відновити в Дії. Коли людина подзвонить, це все пропрацюють.

У Маріуполі людей силою вивозять в Росію

Жителів Лівобережного району Маріуполя окупанти почали масово вивозити на територію Росії. Загарбники змушують людей сідати в автобуси.

При цьому окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, які засвідчують особу.

Важливо – Від 20 до 30 тисяч маріупольців примусово депортували в Росію, – мер міста Бойченко: