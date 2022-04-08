Росіяни примусово вивозять людей, а потім змушують воювати за псевдореспубліки

Росіяни з кожним днем ускладнюють виїзд людей, які перебувають на тимчасово окупованих або взятих в облогу територіях.

Зокрема з Маріуполя й так виїхати дуже важко. І якщо жінок та дітей зараз іноді випускають, то чоловіків намагаються залишати в місті. Про це під час брифінгу розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

До теми Перше використання "Точки-У" в Маріуполі зафіксували 1 березня 2022 року

А тим чоловікам, яких примусили виїхати на не підконтрольну Україні територію або в Росію, приходять повістки.

Людям приходять повістки про призов до так званих "ДНР". Уявіть собі, щоб місцеве населення України, підконтрольне українській військовій частині, йшло воювати проти ЗСУ,

– розповів Павло Кириленко.

Такі випадки фіксують – ними займаються правоохоронні органи.

Кириленко припустив, що окупанти роблять так через сильний опір суспільства. Цього разу Росія зіштовхнулися з проблемою – ворог бачить значну різницю між 2014 роком і 2022. Якщо у 2014 році багато людей у Донецьку не розуміли, хто правий, а хто винен, то тепер це очевидно.

Люди не мають бажання навіть рухатися в бік "ДНР" і їх це відверто дратує,

– вважає він.

Маріуполь перетворили на табір смерті, – мер міста