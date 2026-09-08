Окупанти прицільно атакували пасажирський поїзд Дніпро – Запоріжжя

Російські окупанти 8 вересня прицільно атакували пасажирський поїзд, який курсував за маршрутом Дніпро – Запоріжжя. Потяг завчасно зупинили після виявлення загрози, а пасажирів евакуювали до мобільного укриття.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Що відомо про атаку по потягу?

Ворог атакував пасажирський поїзд сполученням Дніпро – Запоріжжя. Загрозу вдалося завчасно виявити, тому потяг зупинили, а пасажирів евакуювали з вагонів.

Поруч із місцем зупинки було облаштоване мобільне укриття, куди людей перемістили під час небезпеки. За попередньою інформацією, внаслідок атаки було зафіксовано прицільне влучання по регіональному поїзду.

Прицільне влучання по поїзду Дніпро – Запоріжжя: дивіться відео

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Зв’язок з однією з провідниць потяга відсутній. За свідченнями очевидців, жінка могла повернутися до вагонів уже після початку евакуації та оголошення підвищеної небезпеки. Її місцеперебування наразі встановлюють.

Для оперативного підвезення пасажирів організовують допомогу спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Подальша інформація про наслідки атаки та стан провідниці уточнюється.

Нагадаємо, ворог 8 вересня атакував пасажирський поїзд сполученням Київ – Суми. "Шахеди" завдали по ньому два прицільні удари, однак залізничники вчасно виявили загрозу та зупинили потяг на проміжній станції.

У складі перебували 90 пасажирів, а також поїзна та локомотивна бригади. Усіх людей оперативно евакуювали у безпечне місце ще до моменту влучань. Завдяки цьому внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Для пасажирів, які прямували до Сум, оперативно організували автобуси у співпраці із Сумською ОВА. В Укрзалізниці наголосили, що навмисні удари по цивільних поїздах є воєнним злочином.

Попри російські атаки, залізничники продовжують забезпечувати сполучення з прифронтовими та небезпечними регіонами.