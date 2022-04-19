Окупанти призначили новим "директором" школи в Енергодарі колишнього електрика

В Енергодарі російські окупанти знайшли "ідеального" кандидата на пост "директора" в місцевій гімназії. Він – колишній електрик.

Вадим Каретников, якого окупанти нещодавно закинули на місце "директора" Енергодарської гімназії №2, раніше працював електриком на місцевій АЕС.

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"Геніальне" кадрове рішення

Голова "чеснота" Вадима Каретникова – він дуже любить "русскій мір". На цьому все: чоловік взагалі не має профільної освіти, щоб бути директором школи. І до того ніколи не працював в таких закладах.

Вадим Каретников – великий шанувальник "русского міра". Відомо, що жодного відношення до освітян він не має, як і не має профільної освіти для такої посади. Раніше ця особа працювала електриком на АЕС, – пишуть у Запорізькій ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються хазяйнувати в Енергодарі. Там вже створили самопроголошені "органи влади", які очолив головний колаборант Андрій Шевчик. Не дивно, що раніше він був депутатом Енергодарської міської ради від ОПЗЖ. Зараз загарбники намагаються зламати опір населення.

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