Окупанти продовжують атакувати Запоріжжя: є нові прильоти

10 лютого 2023, 11:14
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Джерело:

Анатолій Куртєв

У Запоріжжі знову пролунали вибухи. За даними місцевої влади, ворог продовжує атакувати регіон.

Попередньо окупанти влаштували наймасованішу атаку на Запоріжжя за всю війну. Тоді в області зафіксували 17 прильотів тільки за одну годину

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

Секретар запорізької міської ради розповів, що російські загарбники станом на 10:47 10 лютого продовжують атакувати Запоріжжя.

Зафіксовано два прильоти. Знаходьтеся у безпечних місцях,
 – заявив посадовець.  

Анатолій Куртєв написав, що внаслідок прильотів по області в ніч проти 10 лютого в різних районах Запоріжжя:

  • пошкоджено об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури;
  • на об'єктах зафіксовано ушкодження покрівлі, вікон, складських приміщень, фасадів, парканів;
  • на місцях деяких прильотів виникли пожежі.

Що відомо про атаку на Запоріжжя

  • У ніч проти 10 лютого російські військові масовано атакували Запоріжжя. Лише за одну годину у місті зафіксували 17 прильотів.
  • Анатолій Куртєв заявив, що від вибухової хвилі повилітали вікна в одному з багатоповерхових будинків, а також у приміщенні навчального закладу та об'єкту культурного призначення.
  • На жаль, частина Запоріжжя залишається без світла, подекуди є й проблеми з подачею опалення. Ба більше, через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури з 8 години 10 лютого в місті діють погодинні стабілізаційні відключення світла. 

Автор: Діана Квасневська