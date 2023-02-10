Окупанти продовжують атакувати Запоріжжя: є нові прильоти

У Запоріжжі знову пролунали вибухи. За даними місцевої влади, ворог продовжує атакувати регіон.

Попередньо окупанти влаштували наймасованішу атаку на Запоріжжя за всю війну. Тоді в області зафіксували 17 прильотів тільки за одну годину.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

Секретар запорізької міської ради розповів, що російські загарбники станом на 10:47 10 лютого продовжують атакувати Запоріжжя.

Зафіксовано два прильоти. Знаходьтеся у безпечних місцях,

– заявив посадовець.

Анатолій Куртєв написав, що внаслідок прильотів по області в ніч проти 10 лютого в різних районах Запоріжжя:

пошкоджено об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури;

на об'єктах зафіксовано ушкодження покрівлі, вікон, складських приміщень, фасадів, парканів;

на місцях деяких прильотів виникли пожежі.

Що відомо про атаку на Запоріжжя