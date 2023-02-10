Окупанти продовжують атакувати Запоріжжя: є нові прильоти
10 лютого 2023, 11:14Читать новость на русском
Джерело:Анатолій Куртєв
У Запоріжжі знову пролунали вибухи. За даними місцевої влади, ворог продовжує атакувати регіон.
Попередньо окупанти влаштували наймасованішу атаку на Запоріжжя за всю війну. Тоді в області зафіксували 17 прильотів тільки за одну годину.
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Що відомо про атаку на Запоріжжя
Секретар запорізької міської ради розповів, що російські загарбники станом на 10:47 10 лютого продовжують атакувати Запоріжжя.
Зафіксовано два прильоти. Знаходьтеся у безпечних місцях,
– заявив посадовець.
Анатолій Куртєв написав, що внаслідок прильотів по області в ніч проти 10 лютого в різних районах Запоріжжя:
- пошкоджено об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури;
- на об'єктах зафіксовано ушкодження покрівлі, вікон, складських приміщень, фасадів, парканів;
- на місцях деяких прильотів виникли пожежі.
Що відомо про атаку на Запоріжжя
- У ніч проти 10 лютого російські військові масовано атакували Запоріжжя. Лише за одну годину у місті зафіксували 17 прильотів.
- Анатолій Куртєв заявив, що від вибухової хвилі повилітали вікна в одному з багатоповерхових будинків, а також у приміщенні навчального закладу та об'єкту культурного призначення.
- На жаль, частина Запоріжжя залишається без світла, подекуди є й проблеми з подачею опалення. Ба більше, через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури з 8 години 10 лютого в місті діють погодинні стабілізаційні відключення світла.