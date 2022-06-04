Окупанти продовжують бити по Миколаївщині: поранено 9 людей

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. За минулу добу в регіоні поранили 9 людей.

Знову дісталося Баштанському району та Миколаєву. Обстріли були і в Березнегуватській громаді. Горіла хвойна підстилка на території Балабанівського лісу. Про це розповіла заступниця голови Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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У якому стані постраждалі

За словами чиновниці, усіх постраждалих доставили у медичні заклади. Вони отримують необхідну допомогу. Дітей серед них немає.

Замазєєва додала, що станом на сьогодні, в миколаївських лікарнях перебувають 252 людини, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 73 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я громадян,

– наголосила Замазєєва.

Обстріли Миколаївщини

Протягом 3 червня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною 3 крилатих ракети. По самому Миколаєву ворог зранку гатив зі ствольної важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню.

У ніч проти 3 червня ворог обстріляв Інгульську громаду. У Широкинській громаді загинув один місцевий мешканець, а ще один – зазнав поранень. Пошкоджено будівлю ЦНАПу, а 2 житлові будинки повністю зруйновані.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що окупанти стали значно частіше обстрілювати місто з артилерії. Загарбники обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру.

2 червня внаслідок обстрілів росіян поранень зазнали аж 23 людини.

Яка ситуація на Півдні

Вранці 4 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Ворожі літаки стратегічної авіації запустили ракету типу Х-59, яка влучила по території сільськогосподарського підприємства та склади. Є щонайменше двоє поранених.

Крім того, для Півдня зберігається загроза ракетних ударів, оскільки у Чорному морі залишаються кораблі-носії ракет окупантів. Крім того, ворог вивів у море великі десантні кораблі.

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