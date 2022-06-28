Окупанти продовжують бити по позиціях ЗСУ: у Генштабі розповіли про ситуацію в гарячих точках

Ворог продовжує жорстоко обстрілювати українські міста та позиції ЗСУ. Крім того, росіяни намагаються провести штурмові дії, аби відновити наступ на Слов’янськ, однак усі їхні спроби залишаються невдалими.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України під 28 червня. Якою є ситуація в найгарячіших точках, де ведуть бої – далі.

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Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті

На Харківському напрямку угруповання військ противника зосереджують зусилля на недопущенні просування наших військ до державного кордону України. Окупанти проводять штурмові дії, аби покращити тактичне положення своїх військ та скувати українські Сили оборони.

Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман. Зазнавши поразки, окупанти відійшли.

На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина. Таким чином Збройні сили Росії прагнуть створити умови для наступу на Слов’янськ. Утім, успіху у цьому не мають.

Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке – Долина наші захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад,

– зазначають у Генштабі.

Загалом основні зусилля ворог зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Як повідомляють у Генштабі, для цього окупанти обстрілюють позиції наших військ із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Крім того, зафіксовані спроби проводити повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами в районі населеного пункту Грушуваха.

На Лисичанському напрямку російські загарбники застосовують міномети та ствольну артилерію, щоб завдати втрат українському війську. Водночас ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ. У Генштабі наголошують, що ситуація залишається напруженою, а бойові дії – тривають.

Ще однією ціллю окупантів на цьому напрямку є автодорога Бахмут – Лисичанськ, яку вони намагаються взяти під свій контроль. Тут, з метою викриття вогневих позицій наших підрозділів, противник провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, надалі – вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.

На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.

На окремих лініях зіткнення наші воїни продовжують відбивати штурм. Так ворог відійшов із втратами з напрямку Єгорівка – Павлівка.

Впродовж 25 червня противник не вів активних дій на:

Авдіївському,

Курахівському,

Новопавлівському,

Запорізькому,

Краматорському напрямках

Збройні сили Росії зосередилися на утриманні раніше зайнятих рубежів на Південнобузькому напрямку. У Генштабі зазначають, що таким чином ворог намагається не допустити проведення контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. З цією метою окупанти обстріляли підрозділи наших військ із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

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