Окупанти продовжують бомбити Маріуполь з літаків: у місті дуже складна ситуація

Мешканці Маріуполя вже 12 діб перебувають у тяжкому становищі. В місті немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв’язок, закінчуються останні запаси харчів та води.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомила Маріупольська міська рада, зазначивши, що ситуація значно ускладнюється постійними обстрілами з боку російських окупантів.

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Ситуація у Маріуполі 13 березня

Окрім нестачі базових продуктів та ресурсів та зв'язку, у місті відкритий постійний вогонь житловими кварталами.

Сьогодні рашисти продовжили бомбити місто з літаків.

Обстрілу зазнав житловий сектор на перетину проспекту Нахімова та вулиці Італійської, а також удари були в районі кінотеатру "Савона". Крім того, є інформація про обстріли будівлі Маріупольського державного університету,

– повідомляє Маріупольська міська рада.

Влада міста додає, що попри чисельну перевагу окупантів, наші захисники продовжують героїчно стримувати ворога та дають гідну відсіч.

Маріуполь поранений, пошматований шрамами війни, але не зламаний продовжує триматись,

– підсумовують вони.

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