Окупанти продовжують гатити по Миколаївщині: лише за добу 5 поранених

За минулу добу, 29 квітня, у Миколаївській області внаслідок російської агресії поранення отримали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає.

Усіх поранених доставили у місцеві медичні заклади. Наразі постраждалі отримують необхідну допомогу.

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Скільки людей в миколаївських лікарнях

Станом на ранок 30 квітня в миколаївських лікарнях перебувають 118 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Лікарі намагаються оперативно надавати допомогу кожному, хто цього потребує.

Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров'я миколаївців,

– написала Ганна Замазаєва.

Ситуація Миколаєві: місто готується до облоги

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич сказав, що влада чекає нового штурму міста та готується до облоги. Наразі видно, що ворог перекидає через Крим зброю та військові ресурси, які накопичує у Херсонській області.

Скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення,

– сказав Сєнкевич 26 квітня.

Тим часом окупанти продовжують гатити по місту:

Зокрема 28 квітня Миколаїв обстріляли "Смерчами". Пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці. Касетні боєприпаси вкривали дитячі майданчики та подвір'я навчального закладу.

Тоді ж ракетний двигун влучив у житловий будинок. На той час у помешканні перебували 8 людей. На щастя, ніхто не постраждав.

Того ж дня росіяни обстріляли будівельний комбінат.

Позаминулої доби на Миколаївщині поранення отримали 13 людей.

Через постійні обстрілу та зруйновану інфраструктуру в місті відсутнє водопостачання. Воду людям доставляють цистернами з інших регіонів.

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