Окупанти продовжують наступати на кількох напрямках на Донбасі: зазнають великих втрат

Російські окупанти не припиняють атакувати позиції українських військових на Донбасі. Збройні Сили активно обороняються.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти зазнають значних втрат під час спроб прорвати оборону українських військ на Донбасі.

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Ворожі атаки тривають

На Слов'янському напрямку окупанти обстрілювали позиції ЗСУ. Вони спробували прорвати оборону українських військових, але нічого не вийшло. Ворог втратив багато живої сили та техніки.

Зараз угруповання загарбників намагається поповнити втрати та доукомплектувати техніку, щоб відновити наступ в напрямку Слов'янська та Барвінкового.

На Луганщині окупанти також продовжують атакувати позиції українських військ. Триває наступ на кількох напрямках: Авдіївському, Курахівському, Лиманському та Сєвєродонецькому. Росіяни зазнають серйозних втрат, але продовжують наступати. Збройні Сили України відважно відбиваються.

Окрім цього, на Лиманському та Бахмутському напрямках загарбники перегруповують війська.

У Маріуполі ситуація складна й незмінна: окупанти продовжують обстрілювати територію заводу "Азовсталь", де перебувають українські військові.

В місті Маріуполь триває блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Загарбники не припиняють завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли, – йдеться у повідомленні від Генерального штабу.

Українські військові відбивають атаки ворога в зоні ООС

Упродовж 14 травня підрозділи Збройних Сил України відбили аж 12 атак в зоні Операції об'єднаних сил. Ще в шести місцях тривали запеклі бої станом на вечір. Росіяни використовують на усій лінії розмежування практично усе озброєння, яке мають: авіацію, ствольну артилерію великих калібрів, міномети, реактивні системи залпового вогню, танки тощо.

Втрати у ворога значні, однак через активні бої їх складно точно підрахувати. Відомо, що упродовж 14 травня в зоні ООС українські військові знищили 6 ворожих безпілотників "Орлан-10", елітний БПЛА "Елерон", 8 танків, 5 артилерійських систем, 9 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів.

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