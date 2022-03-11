Окупанти продовжують зазнавати втрат на Чернігівщині, – Генштаб

На Чернігівщині Збройні Сили України завдають нищівних втрат ворожим російським загарбникам. Завдяки діям наших захисників окупанти здаються в полон.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Там підкреслили, що ворог на цьому напрямку – деморалізований.

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Ворог здається в полон

"Під час зіткнень з підрозділами ЗСУ, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон", – мовиться в повідомленні.

До слова, у ДСНС 10 березня опублікували кадри роботи рятувальників в Чернігові, які розміновували боєприпаси, що не розірвалися. На відео можна впізнати осколково-фугасно-запальну авіабомбу, яка заборонена міжнародним правом.

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