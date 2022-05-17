Окупанти продовжують обстріли на кордоні: гатять по Сумщині та Чернігівщині

Збройним Силам України ще давніше вдалось витіснити російських окупантів за межі державного кордону на Сумщині та Чернігівщині. Втім ворог продовжує обстрілювати ці області зі своєї території.

Разом з тим окупанти здійснюють збройні провокації на самому кордоні Росії з Сумською та Чернігівською областями. Таку інформацію повідомили у Державній прикордонній службі України надвечір 17 травня.

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Обстріли окупантами Сумщини та Чернігівщини

У Держприкордонслужбі розповіли, що сьогодні, 17 травня, від ворожого вогню постраждали будинки дачного масиву на околицях одного з прикордонних пунктів у Шосткинському районі Сумської області.

Крім того, зафіксовано ворожий мінометний обстріл по прикордонній території у Городнянському районі Чернігівської області. Поблизу дачного масиву вибухнули два десятки російських мін, випущених окупантами з боку села Зерново, що у Брянській області Росії. Зазначається, що цей обстріл супроводжувався ще й вогнем з крупнокаліберних кулеметів ворожої броньованої техніки.

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Загалом українськими прикордонниками сьогодні вже було зафіксовано 7 випадків застосування російськими окупантами зброї на ділянці кордону з Україною у межах Сумської області. На Чернігівщині таких обстрілів за добу було загалом 2.

Наслідки ворожих обстрілів прикордонних територій Сумської та Чернігівської областей / Фото ДПСУ

Зокрема, окупанти завдали удару з мінометів по українських територіях з боку села Локоть. За даними Держприкордонслужби, вчора, 16 травня, саме звідти на Сумщину намагались зайти ворожі диверсанти, однак їх спіткали українські прикордонники, через що вони відступили.

У двох випадках рашисти вели стрільбу по прикордонній території своєї ж країни,

– додали у ДПС України.

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До слова, сьогодні українські військові Держприкордонслужби також спостерігали біля кордону прольоти російської пілотованої та безпілотної авіації.

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