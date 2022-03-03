Окупанти продовжують обстрілювати Харків та Ізюм з авіації
3 березня 2022 , 23:56Читать новость на русском
Росіяни продовжують бомбити Харківщину. Вони обстрілюють Харків та Ізюм з авіації.
Нові бомбардування почались ввечері 3 березня. Про це в ефірі "Суспільного" сказав заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.
Важливо Над Харковом чути літаки та вибухи – людей закликали перебувати в укриттях
За його словами, в Ізюмі триває безперервна канонада з 21:45.
Спочатку бомбардування, а тепер канонада,
– сказав Мацокін.
Близько 22:45 очевидці повідомили про вибухи та звуки військових літаків у Харкові. Людей закликали сховатися в укриттях і бомбосховищах.