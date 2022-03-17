Окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали великих міст з озброєння невибіркової дії

Збройні Сили України зупинили окупаційні війська Росії на всіх напрямках. У ворога виникли проблеми з логістикою, кадровим потенціалом та зброєю. Через це орда гатить по цивільних з озброєння невибіркової дії.

В окупантів закінчується "Калібр" та "Іскандер"

У Генштабі ЗСУ розповів, що ворог використав майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр". Також в орди закінчується оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

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Попри це окупант продовжує завдавати ракетно-бомбові удари по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст.

Російські військові роблять це з використанням озброєння невибіркової дії.

У зв'язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії,

– йдеться у зведенні Генштабу.

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