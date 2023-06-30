Окупанти продовжують вбивати одне одного: у Генштабі розповіли епічну історію

ЗСУ завдають окупантам колосальних втрат. Окрім того, загарбники й самі чудово "пакетизуються". Цікавий інцидент трапився на Херсонщині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що це сталося у населеному пункті Сергіївка. Там окупанти підірвалися на мінах, які встановили під час попередньої ротації.

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У населеному пункті Сергіївка Херсонської област після проведення чергової ротації на позиціях від 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією,

– мовиться у повідомленні.

Що відбувається на фронті

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті. Російські окупанти завдали 8 ракетних та 34 авіаційних удари, а також здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських героїв та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені.

Українців попереджають, що загроза ударів по території України – висока.

Російські окупанти намагалися безуспішно наступати на таких напрямках: Авдіївському, Куп'янському та Бахмутському.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ", – мовиться у повідомленні.

Українські герої завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та один – по зенітно-ракетному комплексу ворога. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях.