Окупанти продовжують здійснювати обстріли "швидких", – Ляшко звернувся до міжнародної спільноти
Джерело:фейсбук Віктора Ляшка
Віктор Ляшко заявив, що окупанти продовжують здійснювати обстріли машин швидкої допомоги. Саме тому міністр звернувся до міжнародних правозахисних організацій.
Відповідне звернення міністр записав 25 лютого орієнтовно о 17:10 за Києвом. Ляшко попрохав світ засудити дії окупантів.
До теми Вторгнення Росії: 57 українців загинули, 169 – поранені
Ляшко звернувся до міжнародних організацій
Звертаюсь до міжнародних правозахисних організацій з проханням жорстко засудити терористичні дії російського агресора! Окупанти продовжують здійснювати обстріли "швидких" на території України,
– заявив Ляшко.
Міністр охорони здоров'я розповів, що окупанти обстріляли екстрена бригада швидкої допомоги у:
- Запорізькій області – обійшлося без жертв;
- у Київській області (на півночі) – медики не постраждали;
- у Мар'їнці – поранені пацієнти не можуть отримати медичну допомогу через обстріли;
"У Чернігові застосували вогонь на території психіатричної лікарні", – розповів Ляшко.
У ніч проти 25 лютого до лікарень доправили 53 українці – всім надають медичну допомогу.
Віктор Ляшко закликав світ засудити обстріли окупантів по "швидких": дивіться відео
Віктор Ляшко вкотре заявив, що мирне населення не повинно страждати та подякував ЗСУ та медикам за протистояння російським окупантам.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!