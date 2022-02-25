Окупанти продовжують здійснювати обстріли "швидких", – Ляшко звернувся до міжнародної спільноти

25 лютого 2022 , 17:31
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Джерело:

фейсбук Віктора Ляшка

Віктор Ляшко заявив, що окупанти продовжують здійснювати обстріли машин швидкої допомоги. Саме тому міністр звернувся до міжнародних правозахисних організацій.

Відповідне звернення міністр записав 25 лютого орієнтовно о 17:10 за Києвом. Ляшко попрохав світ засудити дії окупантів. 

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Ляшко звернувся до міжнародних організацій

Звертаюсь до міжнародних правозахисних організацій з проханням жорстко засудити терористичні дії російського агресора! Окупанти продовжують здійснювати обстріли "швидких" на території України,
– заявив Ляшко.  

Міністр охорони здоров'я розповів, що окупанти обстріляли екстрена бригада швидкої допомоги у:

  • Запорізькій області – обійшлося без жертв;
  • у Київській області (на півночі) – медики не постраждали;
  • у Мар'їнці – поранені пацієнти не можуть отримати медичну допомогу через обстріли;

"У Чернігові застосували вогонь на території психіатричної лікарні", – розповів Ляшко. 

У ніч проти 25 лютого до лікарень доправили 53 українці – всім надають медичну  допомогу.

Віктор Ляшко закликав світ засудити обстріли окупантів по "швидких": дивіться відео

 

Віктор Ляшко вкотре заявив, що мирне населення не повинно страждати та подякував ЗСУ та медикам за протистояння російським окупантам. 

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

 

Автор: Діана Квасневська