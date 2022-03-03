Окупанти просили пустити їх на Запорізьку АЕС "сфотографуватися для звіту" керівництву

Російські окупанти попросили керівництво Запорізької атомної електростанції пустити їх на територію АЕС для того, щоб "зробити фото" для керівництва. Мовляв, після цього одразу підуть.

Про це розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котин ввечері 2 березня.

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За його словами, російські загарбники виходять і намагаються вести переговори з керівництвом міста Енергодар.

Вони кажуть, що їм достатньо хоч трохи увійти в місто, сфотографуватися на тлі ЗАЕС і надіслати звіт керівництву,

– передає Котин слова окупантів.

Додамо, що місцевим жителям кілька разів вдалось не впускати російські війська в Енергодар. 2 березня агресори відкрили вогонь по цивільних.

Спочатку на відео чути, як вибухають гранати, майже одразу – звук автоматної черги. Люди налякані і потрохи відступають. Очевидець повідомив, що одному з цивільних відірвало ногу. Ситуація в місті напружена.



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