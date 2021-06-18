Ситуація катастрофічна, – окупанти просять допомоги у Путіна через повінь у Криму

У Криму декілька днів вирує негода. Так званий "глава півострова" Сергій Аксьонов заявив, що проситиме допомоги в президента Росії Володимира Путіна.
Зокрема мовиться про фінансову підтримку. Про це Аксьонов заявив російським виданням.
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За його словами, ситуація настільки неконтрольована, що в деяких будинках досі вода сягає поясу.
Ситуація катастрофічна в багатьох будинках. Після того, як визначать розмір шкоди, доповідатиму особисто главі держави Володимиру Володимировичу. Проситимемо, скоріш за все, фінансової допомоги,
– сказав так званий "глава півострова".
Він наголосив, що порядок звернення про компенсації влади щодо житлового майна і транспорту обіцяють опублікувати до вечора 18 червня.
"На жаль, щодо транспорту в федеральному законі ще немає чіткого розуміння. Але ми обговорюємо, зокрема з Решетниковим (міністр економічного розвитку Росії – 24 канал). Нам сприятимуть в формуванні нормативних актів", – додав Аксьонов.
Негода в Криму: що відомо
- Через сильні зливи у Криму оголосили режим надзвичайної ситуації. Затопило сотні будинків.
- Для того, щоб побороти наслідки дощів, залучили військових.
- В мережі з'явилось відео, як Аксьонов оглядав наслідки негоди на човні.