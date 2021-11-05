Окупанти проводять аудит майна і зброї: зафіксували масштабне розкрадання

У підрозділах російських окупаційних військ, що перебувають на території Донбасу, зафіксували масштабні нестачі майна та зброї. Через це Росія взялася за аудит.

У розвідці Міноборони повідомили, що у так званих з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК від початку листопада триває робота комплексних комісій Південного військового округу.

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Окупанти взялися за аудит зброї та майна

Російські окупанти проводять у військових частинах бойовиків на Донбасі аудит для визначення реального стану обліку та використання матеріальних засобів і майна, які постачають з Росії.

До цього вдалися після виявлення масштабних нестач через розкрадання або нецільове використання пального, речового майна та продовольства.

Більшість випадків пов'язана зі зловживаннями службовим становищем кадровими російськими офіцерами, які перебувають на ключових посадах у системі матеріально-технічного забезпечення на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Російська техніка за лінією відведення

Нещодавно спостерігачі місії ОБСЄ повідомили про факти грубих порушень зі сторони окупантів на Донбасі. Зокрема, про те, що все їхнє озброєння та техніка розміщені за межами визначених районів відведення.

У штабі ООС наголосили, що зосередження бойової техніки у великій кількості може свідчити про наміри створення та злагодження щонайменше трьох батальйонно-тактичних груп. Мета – посилення або ротації підрозділів на лінії розмежування.

Текст допису ГУР Міноборони:

Головне управління розвідки України інформує

У з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК з початку листопада триває робота комплексних комісій Південного військового округу для визначення реального стану обліку та використання матеріальних засобів і майна, які постачаються з Росії.

Зазначене пов'язане з виявленням масштабних нестач внаслідок розкрадання або нецільового використання пального, речового майна та продовольства.

При цьому переважна кількість випадків пов'язана зі зловживаннями службовим становищем кадровими російськими офіцерами, які перебувають на ключових посадах у системі матеріально-технічного забезпечення оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.