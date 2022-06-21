Окупанти проводять кадрові ротації в росгвардії на фоні значних втрат у війні проти України
У федеральній службі військ росгвардії відбулись кадрові зміни. Це пов'язано зі значними втратами у війні проти України.
Кадрові зміни в керівництві росгвардії
У відомстві зазначили, що генерал-лейтенанта Сергія Власенка усунули з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ росгвардії.
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Генерал-лейтенанта Анатолія Малікова призначено на керівну посаду замість Власенка в північнокавказькому окрузі військ росгвардії. Раніше Маліков обіймав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ росгвардії.
В українській розвідці зазначають, що такі кадрові перетурбації пов'язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час повномасштабної війни проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.
Раніше журналісти встановили, що у бойових діях проти України беруть участь усі 12 загальновійськових та одна танкова армія Росії; всі наступальні сили ВДВ; всі 6 розвідувальних бригад генштабу РФ; морська піхота всіх чотирьох флотів Росії і надводні кораблі ЧФ РФ; сили поліції та росгвардії. Всього Росія задіяла у війні проти України близько 330 тисяч військових.
Раніше повідомлялось, що бійці росгвардії з Краснодару, які брали участь у війні проти України в лютому-квітні і яких намагалися відправити туди знов, відмовилися їхати воювати. Вони вкрай незадоволені виплатами, що надійшли за два місяці перебування в Україні — вони виявилися значно нижчими, ніж розповідають пропагандистські ЗМІ.
Втрати росіян на війні проти України
Всього станом на 21 червня українські захисники ліквідували вже:
- 34 100 російських окупантів;
- 1496 танків;
- 3606 бойових броньованих машин;
- 752 артилерійських систем;
- 239 реактивних систем залпового вогню;
- 98 засобів протиповітряної оборони;
- 216 літаків 181 гелікоптер;
- 611 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 137 крилатих ракет;
- 14 кораблів /катерів;
- 2537 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 59 одиниць спеціальної техніки.
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