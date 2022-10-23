Окупанти намагаються спускати з резервуарів воду на Каховській ГЕС, – ОК "Південь"

Росіяни шантажують Україну підривом Каховської ГЕС. На тлі поразок на Півдні, вони евакуйовують свої елітні війська на другий бік Дніпра.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також розповіла, що окупанти намагаються зробити з водою на ГЕС.

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Росіяни проводять маніпуляції з водою на Каховській ГЕС

Речниця закликає громадян не панікувати від почутих новин про ситуацію на Каховській ГЕС. Мета ворога – дестабілізувати стан в країні, шляхом гібридної війни.

Росіяни й справді проводять певні маніпуляції з водою та намагаються спустити її з резервуарів. Також пропагандистські медіа брешуть, що ЗСУ готуються завдати критичного удару по ГЕС.

Наталія Гуменюк зауважує, що таким провокативним твердженням окупантів ніхто не повірить, адже відомо, що це росіяни замінували Каховську ГЕС і звільнили звідти українців. Натомість тепер вони шантажують цим Україну і намагаються відвернути увагу своїх громадян від провалів на Півдні.

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Шантаж про підрив Каховської ГЕС: що варто знати

Політичний експерт, голова БФ "Нова дорога" Валерій Клочок переконаний, що Путін справді може піти на підрив ГЕС. Річ у тім, що російський президент готовий змінити ситуацію на війні будь-якими методами.

Головна мета російського керівництва – це завдати українцям якомога більшої шкоди. Саме тому підрив Каховської ГЕС – привабливий хід для Росії.

Крім того, у Херсоні продовжується примусова "евакуація" (а насправді депортація) мирних жителів. В Інституті вивчення війни зазначають, що росіяни активно готуються до заходів стримання ЗСУ.

Зокрема руйнування дамби Каховської ГЕС може стати одним із них. Унаслідок цього Дніпро стане ширшим і затопить той берег, звідки наступає ЗСУ.

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