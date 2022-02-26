Окупанти проводять розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю: ворог використовує дрони

Українська армія та територіальна оборона продовжують боротися з наступом російських окупаційних військ. Ворог атакує Київ та проводить наступ по інших напрямках.

Українським силам вдалося успішно запобігти прориву ворога у Київ, активні бої тривають. Окупанти продовжують атаки, сирени лунають у Львівській та Волинській області, Умані, Херсоні та Черкасах.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ворожа розвідка

Як повідомили прикордонники, ворог веде активну розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю. Активність ворожих апаратів спостерігається на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону.

Безпілотники літають на висоті 1 кілометра. При наближенні до українських позицій ворожих дронах ведеться вогонь.

Раніше українським силам вдалося збити ворожий дрон на підльоті до Чорноморська.

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.