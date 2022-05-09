Окупанти пустили по Одесі 3 ракети "Кинджал": пошкоджені 5 будівель, є поранені

Російські загарбники 9 травня знову обстріляли Одесу. Вони випустили по місту ракети типу "Кинджал".

Про це повідомили в Одеській міськраді із посиланням на оперативне командування "Південь".

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Ворог обстріл Одесу

По Одещині окупанти завдали чергового ракетного удару.

3 ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель,

– заявили у міськраді.

Пожежу, яка спалахнула на місці влучання, успішно ліквідували. Наразі відомо, що 2 особи постраждали. Їх доставили в лікарню.

"Триває розбір завалів, з-під яких врятовано собаку. На місці злочину Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції", – мовиться у повідомленні.