Окупанти розбили військову частину в Охтирці, загиблих може бути 70
1 березня 2022 , 00:05Читать новость на русском
Джерело:Сумська ОВА
Ворожа артилерія накрила військову частину в Сумській області. Тіла продовжують діставати з-під завалів.
Держслужба з надзвичайних ситуацій та добровольці працюють на місці трагедії. Скільки загиблих – невідомо, та в обласній військовій адміністрації кажуть – багато.
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Ворог поцілив у військову частину в Охтирці
Місця на цвинтарі готують під 70 померлих українських бійців. Але ворог теж отримав по заслузі.
Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому,
– повідомили у Сумській ОВА.
Опубліковано й моторошні фото з місця:
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