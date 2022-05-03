Окупанти розбомбили літаками сучасний елеватор у Рубіжному: фото до та після авіаудару

Росія вирішила влаштувати гуманітарну кризу в Україні. Для цього вони знищують промислові об'єкти.

Російські окупанти ведуть наступ на Рубіжне, де вони намагаються встановити свій контроль Для атаки на місто вони використовують і авіацію, звідки скидають бомби. Однак цілять загарбники, традиційно, по цивільних об'єктах, знищуючи їх.

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У Рубіжному росіяни розбомбили літаками елеватор компанії "Голден АГРО". Елеваторний комплекс був побудований лише у 2020 році. Фотографії до авіанальоту та після опублікував очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Це супутникові знімки від компанії "Planet Lab". На першому елеваторний комплекс 8 квітня. А другому – 21 квітня.



Елеваторний комплекс в Рубіжному до та після авіаудару / Фото Planet Lab

За даними Сергія Гайдая, на підприємстві було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушарка потужністю 1500 тонн на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник. Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тисяч тонн зерна одночасно. Після авіаудару на цій території залишилися лише руїни та величезні ями від авіабомб.

Такі дії російських окупантів Сергій Гайдай порівняв з влаштуванням Голодомору, яким відзначилася радянська влада на території України. Адже вже були зафіксовані випадки вивезення зерна з окупованих міст. А в Сєвєродонецьку було знищено всі продуктові склади.

Гуманітарна криза через Росію

Війна, яку веде Росія проти України, загрожує гуманітарною кризою не лише нашій державі, але й усьому світу. Адже українські аграрії не можуть як слід провести посівну. Частина земель для посівної опинилася під окупацією. Ще частина – тимчасово непридатна через військові дії.

Також той врожай, який вже є, не можуть доставити, адже росіяни блокують майже усі українські порти. Залізниця ж не справляється з тими обсягами доставок.

На окупованих територіях зафіксовані випадки викрадення техніки аграріїв, яку через тимчасово окупований Крим переганяють на територію материкової Росії. Туди ж вивозять і зерно з України. При цьому забирають навіть те зерно, яке було передбачено на посівну.