Окупанти розбомбили школу-інтернат на Миколаївщині: жахливі фото наслідків

Російські загарбники продовжують нещадно гатити по Миколаївщині. Зокрема, ворожі снаряди розтрощили в області школу-інтернат.

Коли заклад ще працював, у ньому разом жили та навчалися діти з повних родин та діти-сироти. Школа розміщена на вулиці Центральній у селі Шевченкове.

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Окупанти зруйнували школу-інтернат на Миколаївщині

Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради Оксана Калюжна опублікувала на своїй фейсбук-сторінці фото зруйнованої школи-інтернату, яку розбомбили російські окупанти.

Приміщення Шевченківської школи-інтернату. Шевченківська територіальна громада Миколаївської області щоденно – під обстрілами. Боже, спаси та збережи!!!,

– написала Калюжна.

На світлинах видно, що внаслідок ворожого обстрілу у школі повністю повибивало всі вікна. Окрім цього, вибухова хвиля розкидала меблі та інші речі всередині приміщень.

Шевченківську школу-інтернат заснували ще в 1962 році. Її побудували для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування або з малозабезпечених сімей. У 2020 році тут проживали 99 вихованців, з них 20 – сироти. Діти вивчали правові закони, правила дорожнього руху, пожежної безпеки, основи гігієни. Окрім цього, фахівці проводили роботу з профілактики наркоманії та вчили школярів відстоювати свої права. Також учні вчили історію рідного краю, національні традиції, звичаї та українські пісні.

Дивіться фото руйнувань школи-інтернату на Миколаївщині / Фото Оксани Калюжної

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Коротко про ситуацію на Миколаївщині

Сили ППО збили над Миколаївщиною крилату ракету Х, яку російські окупанти випустили зі стратегічного бомбардувальника.

Водночас в обласному центрі затримали групу з чотирьох агентів, які співпрацювали із загарбниками. Її організував мешканець Херсона.

Одна з жінок збирала дані про дислокацію військових Збройних Сил України та орендувала квартиру для своїх співучасників. Інша зловмисниця також час від часу передавала інформацію про розміщення особового складу й техніки української армії.

Своєю чергою, третя підозрювана мала персональні дані 71 військового ЗСУ. Організатор також збирав дані про розташування українських підрозділів.

Окупанти продовжують гатити по області, зокрема по передмістю Миколаєва, з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Також обстріли зафіксували в Широківській громаді.

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