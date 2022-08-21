Залежні від допомоги, – херсонський активіст повідомив, кого змушують брати паспорт окупанта

окупанти на Херсонщині вже роздали близько 24 тисяч російських паспортів та потребують продовження роботи. Однак охочих отримати паспорт країни-агресорки небагато.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, загарбникам доводиться вигадувати нові методи для того, щоб примусити херсонців брати російські паспорти.

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Кого змушують брати російський паспорт

росія є єдиною у світі державою, яка нав'язує своє громадянство людям, які цього не бажають,

– зауважив херсонський активіст.

В окупаційної влади є багато різних способів, як примусити жителів Херсонщини брати паспорти. Так, вони тиснуть на пенсіонерів, які вже пів року не мають української пенсії.

Вони абсолютно залежні від російської гуманітарної допомоги,

– пояснив Молчанов.

Також є люди, які вже встигли оформити виплати у російському пенсійному фонді, тож залежать від пенсій країни-агресорки. "Ці люди якщо їх примусять брати паспорти, то вони їх братимуть", – відзначив активіст.

Наразі окупаційна влада тільки "натякає" й запевняє, що отримання російського паспорта точно гарантує виплату пенсії.

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За його словами, окупанти мають у резерві на паспортизацію близько 100 тисяч населення. Вони будуть тиснути на комунальні підприємства, які вже захопили та звичайні підприємства, які намагаються продовжувати працювати, щоб змусити їхніх працівників отримати паспорт країни-агресорки.

Колаборанти вже отримали російські документи. Тому далі окупанти тиснутимуть на пенсіонерів, які будуть змушені їх взяти, щоб вижити.

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