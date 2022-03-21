Окупанти розганяють фейк про обстріл ЗСУ Василівки на Запоріжжі

Росіяни продовжують створювати фейки про війну РФ в Україні. Тепер вони заявляють, що українські військові обстріляли Василівку на Запоріжжі, проте це неправдива інформація.

Фейк окупантів про обстріли

Окупанти поширюють фейкову інформацію про те, що українські захисники начебто обстріляли населений пункт Василівка у Запорізькій області.

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Рашисти стверджують, що село обстріляли з артилерійського озброєння та систем залпового вогню БМ-21 "Град", внаслідок якого постраждало цивільне населення та діти.

Офіційно повідомляємо, що військовослужбовці, які тримають оборону на Запорізькому напрямку, бойових дій, які можуть нести загрозу життю цивільному населенню, не проводили і не проводять,

– йдеться у повідомленні українських військових.

Звинувачення окупантами проводиться з метою прикриття злочинів проти мирних людей, які вони вчинили та дискредитації Збройних Сил України.

До слова, на Херсонщині мародери продовжують грабувати полиці українських магазинів. Продукти забирають собі у вантажівки, а на обурення місцевих стріляють у повітря. Деталі – читайте у статті.

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