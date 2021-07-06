Окупанти розмістили в Криму потенційні носії ядерної зброї, – МЗС

Росія розмістила в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї. Крім того, продовжує активно розвивати там військову інфраструктуру.

Про ситуацію на окупованому Кримському півострові розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарової на форумі "Україна 30".

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Військова інфраструктура Росії у Криму

Росія активно розвиває кримську військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї. Реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів,

– зазначила Джапарова.

Заступниця міністра додала, що на окупованому півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї.

Крім того, російська сторона постійно нарощує там кількість військовослужбовців і техніки. "Нещодавно Кремль пішов ще далі – під виглядом військових навчань на пів року закрив частину Чорного моря, зокрема в напрямку Керченської протоки, для іноземних військових кораблів та державних суден", – додала Джапарова.

Вона нагадала, що Володимир Путін надав Росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності України, у світі та у Південно-Східній Європі.

Росія та ядерна зброя: що відомо