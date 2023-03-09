Окупанти розпочали масовану атаку: на Київщині спрацювала ППО

Росія у ніч на 9 березня 2023 року розпочала терористичну масовану ракетну атаку. Повітряну тривогу оголосили на всій території України. Згодом почали з'являтися повідомлення про вибухи та роботу ППО.

Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту аж до відбою. Попереджають про другу хвилю ракет.

Зверніть увагу Під час масованої ракетної атаки в Харкові пролунала серія вибухів: є перебої зі світлом

Захисники українського неба ефективно працюють. Зокрема, повідомили про роботу ППО на Київщині.

У Київській області працювало ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою. Віримо в ЗСУ,

– мовиться у повідомленні.