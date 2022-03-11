Окупанти розповсюджують фейкові листи та відео, де українці нібито підтримують режим Путіна

До чого тільки не вдається окупант, щоб "зомбувати" ще й українське населення. Розпочали розповсюджувати фейкові листи та відео, де наші нібито підтримують режим Путіна.

Втім, не на тих натрапили! Український народ абсолютний різний з російським – він не піддається маніпуляціям.

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Окупант розповсюджує фейки

Країні-агресорці не вдався бліцкриг на фронті, тому тепер окупаційна влада так званих ДНР і ЛНР продовжує впровадження антидержавницької політики в бік України.

Вони хочуть показати якомога більшій частині українців, що всі ми нібито чекаємо на Росію.

Так, окупанти або своїми силами, або під погрозами примушують людей звертатись до Путіна "з подякою за визволення", навіть записують відповідні відео. Таке "вітання Путіну" наразі знімають у Сватовому. Знімальний майданчик облаштували біля сватівського військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами.

Підкреслюється, що росіяни намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення України, особливо там, де зараз відсутні телебачення та інтернет-зв'язок.

Звертаюсь до кожного – ніяким чином не піддавайтеся путінській пропаганді, навіть якщо вас про це прохає родич або начальник, якого раніше примусили це зробити. Росії не вдався бліцкриг на фронті, тому вона спрямувала зусилля на розкол української нації з середини. Їм цього не досягти – завдяки кожному з вас, мої земляки. Будьте уважними!

– застерігає Сергій Гайдай.



Фейковий лист, в якому українці нібито підтримують режим Путіна / Фото з телеграму Сергія Гайдая

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