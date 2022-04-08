Окупанти розширили мапу "руского міра": нам треба готуватися до тривалого протистояння

Перед вами – приклади руснявської пропаганди, яку вони розганяють по своїх пабліках.

Кого окупанти хочуть отруїти "рускім міром"

Як бачите, у їхніх хворих мізках, виявляється, окупанти ідуть "звільняти" свої міста! Украіна – це, виявляється, "їх земля". Чернігів, Суми, Харків – перелік перед вами.

Варте уваги Кострома та Севастополь продовжують битву за звання міста-кладовища

Тож, судячи з побаченого, вони не збираються зупинятись поки не звільнять-захоплять "свої" (?) міста. Принесуть туди "рускій мір", як це було в Бучі, Гостомелі та Ірпені…

Російські окупанти виправдали вторгнення в українські міста, назвавши їх своїми / Фото з фейсбуку Віктора Тарана

А, отже, вони не зупиняться. Їм треба не мир, а перемир'я. Нам потрібно боротись і готуватись до складного тривалого протистояння.

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