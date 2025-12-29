Вони розстріляли людей, які намагалися заховатися в укритті. Про це інформує 24 Канал із посиланням на дані проєкту "Хочу жить".

До теми Брешуть про окупацію Родинського й Костянтинівки: українські бійці "пройшлись" по заявах Росії

Що відомо про розстріл цивільних у Покровську?

У ніч на 21 грудня в підвалі будинку №84 на вулиці Центральній у Покровську двоє військовослужбовців увірвалися до укриття, де ховалися мирні жителі. До окупантів вийшли батько з сином – Завадський Олександр Робертович та Завадський Ярослав Олександрович.

Російські солдати зажадали спиртного, а отримавши відповідь про його відсутність, відкрили вогонь і вбили обох.

Потім, спустившись до підвалу, вони розстріляли цілу родину: батька Гулька Дмитра, матір Гулько Оксану, їхнього сина Гулька Дмитра Дмитровича та бабусю Надію.

Крім того, загинув чоловік на ім'я Олександр, а ще один цивільний – Меронцев Петро Валерійович отримав поранення, але вдав мертвого. Коли вбивці пішли, йому вдалося вибратися з підвалу та втекти.

За даними з джерел у ворожих збройних силах, воєнний злочин скоїли стрілець 1-го штурмового взводу 2-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 30-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 45863) Галимзянов Ринат Раліфович (народився 31.05.1996, жетон АБ-537852, родом з Башкортостану, м. Нефтекамськ, вул. Миколи Князєва, 8) та стрілець 2-ї штурмової роти того ж батальйону Агафонов Олексій Анатолійович (народився 27.03.1987, жетон Ю-810131, раніше судимий, родом з Бурятії, м. Кяхта, вул. Жданова, 1).

Після скоєного російські військові доповіли командиру (позивний "Вуду"), що ліквідували диверсійно-розвідувальну групу ЗСУ, а будівлю підпалили.

23 грудня, завдяки свідченням вцілілого очевидця, Агафонова та Галимзянова затримали підрозділи 159-ї військової комендатури та етапували до Селидового. Оскільки інцидент не набув широкого розголосу, є припущення, що справу можуть спробувати приховати.

Окрім того, 22 грудня військовослужбовці тієї ж 30-ї ОМСБр вчинили сексуальне насильство над Вікторією Швайко, катували та вбили її чоловіка. Про це жінка повідомила слідчому російської військової поліції.

Зазначимо, що нещодавно у Покровському районі російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених.

Більше про воєнні злочини окупантів